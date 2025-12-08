Caos en La Molina: pasajero es arrojado de combi y horas después se registra pelea masiva

Una noche marcada por la violencia vivieron los vecinos de La Molina, donde dos graves incidentes quedaron registrados por las cámaras de seguridad del municipio. El primero de ellos ocurrió en la avenida El Corregidor, a la altura del jirón Cascadas, cuando una combi informal protagonizó un acto de brutalidad contra uno de sus pasajeros.

Cobrador arroja violentamente a pasajero

En horas de la noche, las cámaras captaron a la unidad informal estacionada. De un momento a otro, el cobrador toma por la fuerza a un pasajero y lo arroja al pavimento, dejándolo herido mientras la combi arranca como si nada hubiera ocurrido.

La víctima, identificada como Roger Octavio León Aliaga, de 52 años, fue auxiliada por serenos y trasladada a un centro médico. El chofer de la combi, Juan René Arellano Puente, fue detenido junto al cobrador. Ambos fueron conducidos a la comisaría Las Praderas. El municipio confirmó que la unidad carecía de documentación para brindar transporte, y que el conductor tenía licencia cancelada y no contaba con SOAT.

Batalla campal tras concierto

La violencia continuó horas más tarde, cerca de las 3 de la madrugada, en un conocido centro de convenciones del distrito. Las cámaras del municipio registraron una batalla campal entre asistentes que acababan de salir de un concierto de salsa cubana.

Efectivos policiales tuvieron que llegar para dispersar a los involucrados. El municipio, por su parte, aplicó sanciones inmediatas. Afortunadamente, ninguno de los hechos terminó en tragedia; sin embargo, las autoridades municipales advirtieron que continuarán con los operativos para frenar la informalidad y garantizar la seguridad en el distrito.