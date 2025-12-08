Así se vivió primer feriado sin peajes en la Panamericana Sur

Este fin de semana largo fue el primero desde que la Municipalidad de Lima asumió el control de la ruta al sur y decidió suspender el cobro de peajes tras el fin del contrato de concesión con Rutas de Lima. Miles de ciudadanos que viajaron hacia las playas y balnearios se encontraron con garitas vacías y sin ningún tipo de cobro, una situación inédita que marcó el inicio de una nueva etapa en la administración de esta importante vía.

El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Renzo Reggiardo, reiteró que no retomará el cobro de peajes en el corto plazo, pues ello dependerá de la habilitación de vías alternas. “Hemos tomado la decisión de no cobrar en tanto no podamos contar con rutas alternativas; mientras esto no se dé, es imposible recurrir al cobro”, señaló en Panorama, enfatizando que el municipio tiene ahora el control exclusivo de la Panamericana Sur en este tramo.

Sin embargo, la ausencia de peajes también ha evidenciado los desafíos que enfrenta la gestión municipal. Tramos críticos de congestión y accidentes, como el ocurrido este lunes cerca del kilómetro 35, requieren mayor personal para labores de seguridad, auxilio vial, limpieza y mantenimiento. Según cálculos de la comuna, estos servicios demandan entre 6 y 8 millones de soles mensuales. Expertos como Edwin Derteano advierten que, sin peaje, la sostenibilidad financiera es limitada y que, a la larga, podría resultar insostenible.

POSIBILIDAD DE VÍA ALTERNA

Mientras los vehículos cruzan sin detenerse por ocho garitas suspendidas, surge el debate sobre una eventual vía alterna que permita un futuro esquema de concesión. Tras fallidas experiencias recientes, el desafío será recuperar la confianza de posibles operadores. Derteano sostiene que “lo justo es cobrar un peaje cuando existe una vía alterna” y que el sistema necesitará auditorías constantes y supervisión permanente del MTC y la Municipalidad. Los especialistas coinciden en que, aunque el alivio para los usuarios es inmediato, el futuro del corredor aún requiere evaluaciones técnicas y decisiones de largo plazo.