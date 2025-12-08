Reniec atenderá con normalidad durante el feriado del 8 y 9 de diciembre

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que, durante el feriado largo, este lunes 8 y martes 9 de diciembre, todas sus oficinas en Lima y en las diferentes regiones del país atenderán con normalidad al público.

Según Evelyn Sarapura, encargada de la Oficina Registral de Jesús María, la atención para hoy lunes se realizará en 46 agencias, mientras que mañana martes estará disponible en 51 agencias a nivel nacional. Solo en Lima Metropolitana se habilitarán siete sedes.

Las agencias de Reniec que operarán durante el feriado corresponden a las sedes de Jesús María, Miraflores, Independencia, San Borja, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y Santa Anita. “Pueden venir en el horario de 8:45 a 4:45 de la tarde”, indicó la representante.

HORARIOS, TRÁMITES DISPONIBLES Y PAGOS DIGITALES

La funcionaria precisó que, por estos días, solo se atenderán trámites relacionados con el Documento Nacional de Identidad (DNI), así como la entrega del mismo. Otros procedimientos registrales se retomarán desde el miércoles. “Si es menor, también tiene que venir junto a sus padres”, añadió.

Asimismo, recordó a la ciudadanía que los pagos para trámites del DNI también pueden realizarse a través de Yape, y que los detalles completos están disponibles en las páginas oficiales y redes sociales del Reniec.