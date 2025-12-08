La Victoria: Ciudadanos aprovechan feriado para hacer compras navideñas en Gamarra

En el marco del feriado por el Día de la Inmaculada Concepción, cientos de ciudadanos aprovecharon este lunes 8 de diciembre para acudir de forma masiva a realizar sus compras navideñas en el emporio comercial de Gamarra.

Las cámaras de 24 Horas Mediodía llegaron hasta el emporio comercial ubicado en el distrito de La Victoria y lograron registrar la gran afluencia de personas desde las primeras horas del día que se encuentran abarrotando el damero "A".

Algunas de las personas que circulaban por Gamarra cuestionaron la gran cantidad de visitantes y se preguntaron cuál es el aforo del emporio comercial y qué acciones empleará el Municipio para evitar accidentes ante esta gran aglomeración.

FERIADO LARGO

Cabe precisar que el día de mañana, martes 9 de diciembre también es feriado por la Batalla de Ayacucho. Por tal motivo, se espera una gran afluencia de personas al igual que el día de hoy.