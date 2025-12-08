24 Horas Edición Medio Día

Juez Concepción Carhuancho sorprende al cantar “Triciclo Perú” durante evento

La actividad “Pasión por el Derecho” reunió conferencias y shows culturales donde el magistrado decidió participar cantando la icónica canción de Los Mojarras.



Gran sorpresa generó la presencia del juez Richard Concepción Carhuancho durante un evento realizado en el Parque de la Exposición, donde el magistrado ofreció un inesperado show que sorprendió a los asistentes.

El juez fue invitado a la actividad denominada “Pasión por el Derecho”, un encuentro que reunió a abogados y diversas personalidades del mundo del derecho. Durante la jornada, Concepción Carhuancho se animó a participar y subió al escenario para cantar.

En un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales, se aprecia al magistrado interpretando el popular tema “Triciclo Perú”, de la agrupación nacional Los Mojarras, generando todo tipo de reacciones entre el público y los usuarios.

JUEZ CONOCIDO POR CASOS EMBLEMÁTICOS DE LA POLÍTICA PERUANA

Como se recuerda, Concepción Carhuancho ha ganado notoriedad en el Poder Judicial por liderar procesos contra importantes políticos peruanos, entre ellos Keiko Fujimori y Ollanta Humala, a quienes dictó prisión preventiva en su momento.


