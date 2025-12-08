Juez Concepción Carhuancho sorprende al cantar “Triciclo Perú” durante evento

Gran sorpresa generó la presencia del juez Richard Concepción Carhuancho durante un evento realizado en el Parque de la Exposición, donde el magistrado ofreció un inesperado show que sorprendió a los asistentes.

El juez fue invitado a la actividad denominada “Pasión por el Derecho”, un encuentro que reunió a abogados y diversas personalidades del mundo del derecho. Durante la jornada, Concepción Carhuancho se animó a participar y subió al escenario para cantar.

En un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales, se aprecia al magistrado interpretando el popular tema “Triciclo Perú”, de la agrupación nacional Los Mojarras, generando todo tipo de reacciones entre el público y los usuarios.

JUEZ CONOCIDO POR CASOS EMBLEMÁTICOS DE LA POLÍTICA PERUANA

Como se recuerda, Concepción Carhuancho ha ganado notoriedad en el Poder Judicial por liderar procesos contra importantes políticos peruanos, entre ellos Keiko Fujimori y Ollanta Humala, a quienes dictó prisión preventiva en su momento.