Frío en Lima continuará hasta el 10 de diciembre, informa Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), anunció que las bajas temperaturas que se han registrado en los últimos días en Lima Metropolitana, continuarán hasta el próximo miércoles 10 de diciembre.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, Erickson Rojas, especialista en meteorología del Senamhi, explicó que este inusual frío en pleno diciembre se debería al enfriamiento del mar y a los vientos provenientes del sur.

"Tenemos núcleos fríos en la temperatura superficial del mar. Están un poco por debajo de sus rangos normales. También (se debe) a vientos desde el sur, si bien no son intensos, hemos tenido estos últimos días una constante de estos vientos, esto ayuda a que la humedad se concentre y también tengamos nubosidad y lloviznas", dijo.

A ABRIGARSE

En ese sentido, el especialista del Senamhi instó a la población limeña a no descuidarse y mantenerse abrigada al menos durante las primeras horas del día y añadió que aún se prevé lloviznas ligeras.