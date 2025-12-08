Panamericana Sur sin congestión: suspensión de cobro de peajes reduce tráfico en feriado largo

Un panorama distinto se observó este lunes en la Panamericana Sur, específicamente en el peaje de Villa, donde —a diferencia de años anteriores durante los feriados largos— el tráfico vehicular solía ser intenso; sin embargo, esta vez, tras el cese de operaciones de Rutas de Lima, los vehículos transitaron con total normalidad.

Como se sabe, el peaje de Villa, así como el de Punta Negra, dejó de funcionar hace varias semanas atrás; además, luego de que el pasado 3 de diciembre Rutas de Lima culminara oficialmente sus operaciones en la Panamericana Sur, trasladando la responsabilidad al Municipio de Lima.

Durante la mañana de este lunes, decenas de conductores que aprovecharon el feriado largo para salir de la capital no encontraron las dificultades habituales, pues las largas colas para el pago de peaje —que generaban gran congestión en años anteriores— no estuvieron presentes.

SUSPENSIÓN DE COBRO DE PEAJES Y CONTROL EN LAS VÍAS

El Municipio de Lima ha señalado que no se cobrará peaje, al menos por el momento, hasta que se habiliten vías alternas que permitan garantizar opciones de circulación sin afectación al transporte.

Por su parte, Sutran también se hizo presente en la Panamericana Sur para prevenir y sancionar posibles infracciones, reforzando el control con 950 inspectores desplazados a lo largo de la concesión a fin de evitar conductas que pongan en riesgo la seguridad vial.