Villa El Salvador: mujer muere atropellada tras presunta imprudencia del chofer

Una mujer perdió la vida tras ser atropellada brutalmente por un conductor en el distrito de Villa El Salvador (VES). El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad ubicadas a la altura del paradero de la avenida Revolución, cruce con Los Álamos.

El accidente ocurrió la mañana de este lunes 8 de diciembre. En las imágenes se observa que el bus de la empresa Federico Villarreal S.A. circulaba a gran velocidad por la zona. El chofer, tras perder el control de la unidad, embistió a la mujer que se encontraba en la vía, provocándole la muerte de manera instantánea.

Dentro de la cabina se halló un táper con alimentos, por lo que se presume que el conductor habría estado desayunando durante el accidente. No se descarta que esta distracción haya sido una de las causas que originaron la pérdida de control del vehículo.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del chofer, quien habría intentado huir tras el atropello. En tanto, el fiscal de turno, junto con peritos de Criminalística, llegó al lugar para realizar el levantamiento del cadáver de la víctima.