Mercado Central ofrece separar pavos para la cena navideña desde los 5 soles

Con la cercanía de las fiestas navideñas, los compradores ya pueden ir reservando sus pavos en el Mercado Central, donde la señora María Ramos ofrece diversas opciones para todos los presupuestos. Desde solo 5 soles es posible apartar un pavo entero o troceado, lo que facilita a las familias organizar su cena de Nochebuena sin realizar un pago único elevado.

Opciones adaptadas a cada familia

Los pavos disponibles van desde 7 hasta 16 kilogramos, e incluso hay ejemplares especiales de 20 kg. Para hogares más pequeños, la señora María ofrece medios pavos, pechugas, alitas o piernas individuales, con precios que oscilan entre 17 y 80 soles, según la presentación. Además, los pavos se pueden vender enteros, fileteados, deshuesados o listos para guisos y sándwiches.

Los clientes valoran especialmente la posibilidad de abonar poco a poco, según su presupuesto. “Con 5, 10 o 20 soles pueden separar su pavo, y luego completar el pago hasta tenerlo listo para Navidad”, explica María Ramos, quien atiende a diario en el puesto 607 del mercado. Esta modalidad de pago permite que más familias accedan a un producto tradicional sin comprometer su economía.

La iniciativa también facilita planificar la cena navideña con antelación, ya que los pavos conservan su frescura hasta los primeros días de enero. Gracias a esta flexibilidad, tanto familias pequeñas como grandes pueden adquirir desde un par de piernas hasta un pavo completo, asegurando su plato principal de las festividades sin preocupaciones.