SMP: Roban celulares a pareja y los amenazan por claves de sus billeteras digitales

En el distrito de San Martín de Porres, tres delincuentes que se movilizan en un auto, con armas de fuego en mano asaltaron a una pareja en la puerta de su casa en la urbanización Rosario del Norte, cerca de una de la mañana

Mientras un criminal apuntó con un arma al rostro de las víctimas, el otro cómplice les arrebató sus objetos de valor, en tanto el otro delincuente esperaba al volante para huir.

A punta de insultos y amenazas les exigieron las claves de su aplicativos de sus billeteras digitales.

Violento robo captado por cámaras del lugar

Este robo fue captado por las cámaras de seguridad de los vecinos. Y a pesar de ello los delincuentes lograron su objetivo pese a las medidas de seguridad en la urbanización, como caseta de vigilancia, rejas y cámaras instaladas.

Cabe señalar que, esta urbanización cuenta con cuatro rejas y según los vecinos, el municipio les exige que paguen servicio de vigilancia en cada uno de los puntos de vigilancia.

Detallan que cada familia paga 40 soles, para completar los 1500 soles mensuales que cobra cada vigilante y a esto de suman los gastos por la cámara de seguridad instalada y su mantenimiento.