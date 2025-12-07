Incendio consume almacén de plásticos en Puente Piedra: bomberos tienen problemas para conseguir agua

Un incendio de grandes proporciones se registra en un almacén de productos plásticos, ubicado en la cuadra 10 del jirón los Ficus, en el distrito de Puente Piedra, a la altura del kilómetro 25 de la Panamericana Norte.

El siniestro fue reportado a las 11:42 a. m. El humo negro es visible desde distintos puntos del distrito. La emergencia ha movilizado a 18 unidades de los bomberos, entre motobombas, cisternas, ambulancias y equipos de rescate.

PROBLEMAS RESPIRATORIOS

Pese al esfuerzo de los hombres de rojo, el fuego avanza amenazante a inmuebles colindantes, los vecinos tratan de retirar sus enseres. Hasta el momento no se ha informado de personas heridas o víctimas morales.

Debido al humo denso, se recomienda a los vecinos mantenerse alejados del área para evitar problemas respiratorios. Los residentes reportan que los bomberos tienen problemas para conseguir agua, hay poco abastecimiento.