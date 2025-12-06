San Isidro enciende la magia: calle David Hernández está llena de luces por Navidad

La calle David Hernández, en el distrito de San Isidro, se ha convertido nuevamente en uno de los puntos más concurridos de Lima durante la temporada navideña. Esta tradicional vía, también llamada el Boulevard del Bosque, luce completamente iluminada gracias a una decoración especial que llena dos cuadras de color, brillo y alegría. Vecinos y visitantes coinciden en que recorrer este espacio “te emociona” y permite vivir “un momento diferente donde se siente más amor y más alegría”.

El lugar destaca por sus árboles iluminados, renos, bolas de nieve y diversas instalaciones que han transformado las áreas verdes en un escenario resplandeciente dominado por tonos rojos y amarillos. Entre los elementos más llamativos, varios asistentes resaltaron la presencia de mariposas LED, símbolo de transformación. “Me encanta la decoración, la mariposa significa transformación, algo que necesitamos para lo bueno”, comentó una visitante.

La atracción es tal que muchas personas llegan desde distintos puntos de la ciudad solo para tomarse fotografías y disfrutar del ambiente festivo. “Vivo en Lince y he venido porque estaba bonito para tomarme fotos”, contó un joven. Otros visitantes incluso viajan desde distritos más alejados como Ventanilla, aprovechando la ocasión para compartir un paseo en familia o entre amigos. Para muchos, la experiencia es una oportunidad para celebrar la amistad y recordar el mensaje central de la Navidad.

LA MAGIA DE LA NAVIDAD

Toda esta iluminación y ambientación navideña ha sido posible gracias a la organización de los comercios de la zona, que decidieron unir esfuerzos para ofrecer un espacio especial durante diciembre. En pareja, en familia o con amigos, la calle David Hernández se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan contagiarse del espíritu navideño y disfrutar de una experiencia visual que ya es catalogada como una de las más “instagrameables” de Lima.