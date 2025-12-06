Cae peligrosa banda “El Combo de Melgar”: se dedicaba a asaltar tiendas en Lima Sur

Una banda delictiva que se hacía llamar “El Combo de Melgar” fue desarticulada por agentes de la Dirección de Investigación Criminal, a través del Depincri Surco, luego de un operativo que sorprendió a los delincuentes en plena coordinación para cometer un nuevo asalto. Su objetivo principal eran las farmacias y tiendas de conveniencia de Lima Sur, especialmente establecimientos ubicados en el distrito de Villa El Salvador.

El personal policial realizaba labores de seguimiento cuando, en las inmediaciones de las avenidas José Carlos Mariátegui y Revolución, detectó la actitud sospechosa de los sujetos. Tras interceptarlos, los agentes lograron reducirlos pese a que pretendieron huir con los rostros cubiertos con mascarillas. Algunas de las víctimas, aún nerviosas, agradecieron la rápida acción de la Policía, pues los delincuentes habrían perpetrado varios robos agravados en la zona.

En el operativo se capturó a tres presuntos integrantes de la banda: José Luis Arias Rivera, Rodolfo Carmelo Sánchez Soberón y Jonathan David Fuentes Martínez, este último de nacionalidad venezolana. Todos registran antecedentes, entre ellos por microcomercialización de droga, según informó la Policía Nacional durante la intervención.

TENÍAN CUCHILLOS

A los detenidos se les incautaron dos cuchillos, una réplica de arma de fuego, municiones calibre 9 mm, municiones para revólver, varios celulares y ketes de PBC. Los tres permanecerán bajo custodia en el Depincri Surco mientras continúan las investigaciones. La Policía resaltó que este golpe permitirá reducir los asaltos que habían generado alarma entre comerciantes y vecinos de la zona sur de la capital.