Pobreza urbana se duplica en Lima: pasó de 14 a 28% desde la pandemia

La pobreza urbana en Lima Metropolitana se ha duplicado desde la pandemia, pasando de 14% a 28% en la actualidad, según alertó Carmen Roca, representante de la red «Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando». La especialista señaló que este incremento refleja el grave deterioro de las condiciones económicas en la capital, donde millones de ciudadanos se han visto obligados a enfrentar la crisis sin respaldo estatal ni acceso a protección social.

Roca precisó que el grupo más golpeado es el de los trabajadores independientes y autoempleados, quienes representan el segmento laboral más numeroso del país. Comerciantes de mercado, trabajadoras del hogar, recicladores, repartidores por aplicativo y otros trabajadores informales conforman un universo de alrededor de cinco millones de personas que hoy se encuentran en situación de pobreza. “Son quienes crean su propio empleo, pero no cuentan con regulación ni apoyo, y es justamente este cúmulo de personas el que está cayendo en pobreza”, explicó.

La representante también advirtió que la pobreza urbana crece en todas las regiones del país —Costa, Sierra y Selva—, reflejando un problema estructural que requiere una urgente revisión de las políticas públicas. En Lima Metropolitana, los distritos periféricos concentran los mayores bolsones de pobreza, especialmente en las zonas norte, sur y este, donde miles de familias sobreviven con ingresos precarios y sin acceso a servicios básicos adecuados.

LLAMADO A LOS CANDIDATOS

Ante este panorama, la red “Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando” hizo un llamado a los candidatos a la presidencia para que incluyan propuestas claras y efectivas dirigidas al sector informal urbano. Roca destacó que este grupo no solo es vulnerable, sino que representa alrededor de cinco millones de votantes cuya situación debe ser parte central del debate electoral rumbo a las próximas elecciones presidenciales.