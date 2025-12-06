Desarticulan a “Los Malditos del Rojo”: banda extorsionaba a empresa de transportes en SJM

Ocho presuntos integrantes fueron capturados, entre ellos un dirigente infiltrado y una mujer con 133 líneas telefónicas a su nombre. La banda exigía pagos de hasta 20 mil soles.

La Policía Nacional del Perú capturó a ocho presuntos miembros de la organización criminal “Los Malditos del Rojo”, dedicada a extorsionar a la empresa de transporte público San Pedro, conocida como “Los Rojitos”, en San Juan de Miraflores. Según informó el general Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal, uno de los principales facilitadores de la banda era un dirigente de la propia empresa, quien aprovechaba su posición para obtener información clave sobre los conductores y sus rutas, información que habría sido determinante en el atentado contra un chofer ocurrido el mes pasado.

Como parte del operativo, la policía detuvo a Cristian Alexis Canchaya Gutiérrez, alias “Piolín”, identificado como el brazo armado y uno de los cabecillas de la organización, junto a su cuñado Luis Alberto Huanca Luque, alias “Chino”, dirigente infiltrado de la compañía. Lozada explicó que este último persuadía a los socios para que atendieran las demandas extorsivas de la banda. Además, resaltó el caso de Rocío del Carmen Cárdenas León, alias “Chio”, cuya detención reveló que tenía 133 líneas telefónicas registradas a su nombre y seis antecedentes por fraude informático.

El general detalló que Cárdenas cumplía un rol clave en el reclutamiento de “mulas digitales”, es decir, personas que prestaban sus cuentas bancarias o teléfonos para recibir depósitos extorsivos por Yape. Durante la intervención se hallaron también una gran cantidad de chips nuevos, tarjetas bancarias y stickers utilizados para marcar a las víctimas. Lozada advirtió que las bandas están mutando sus logos y nombres para continuar operando bajo distintas identidades criminales.

EXIGÍAN 20 MIL SOLES

De acuerdo con la investigación policial, la organización exigía un pago inicial de 20 mil soles como “inscripción” para iniciar las operaciones extorsivas. Con esta captura, la policía busca frenar las constantes amenazas y atentados que desde hace meses afectan al sector transporte en Lima Sur, mientras continúan las diligencias para identificar a otros integrantes y conexiones de la red criminal.