Miraflores: taxista atropella a trabajadora de limpieza e intenta darse a la fuga

La víctima fue embestida violentamente en la avenida Arequipa. El conductor, que no tenía SOAT ni licencia, fue capturado gracias a cámaras de seguridad y a otro chofer que le cerró el paso.

La mañana de este sábado, una trabajadora de limpieza pública de Miraflores, identificada como Hilda Herrera, de 53 años, quedó gravemente herida luego de ser atropellada por un taxista que manejaba a exceso de velocidad. Pese al fuerte impacto, el conductor, Paolo Valer Herrera, no se detuvo a auxiliarla y huyó por la avenida Arequipa, dejando a la víctima tendida en la pista.

Las cámaras de seguridad del municipio registraron toda la secuencia. Según explicó Juan Luna, coordinador de la central de cámaras, al ver el atropello se envió personal para intervenir al responsable. El vehículo fue alcanzado tres cuadras más adelante, cerca del óvalo de Miraflores, luego de que otro conductor le cerrara el paso e impidiera su escape.

Al ser intervenido, Valer no presentó ninguna documentación y se encontraba en aparente estado de ebriedad, lo cual fue confirmado por los exámenes etílicos posteriores. Tampoco contaba con SOAT ni licencia de conducir, informó la autoridad municipal.

TRASLADADA A POLICLÍNICO

La trabajadora herida fue trasladada de inmediato al policlínico de EsSalud de Miraflores, donde fue diagnosticada con múltiples contusiones en brazos y piernas. Se encuentra estable, mientras que el conductor permanece detenido en la comisaría del sector a la espera del avance de las investigaciones.