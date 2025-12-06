“Pol Deportes” se reunió con el presidente Jerí: mandatario destacó la disciplina y constancia del joven

El presidente José Jerí recibió en Palacio de Gobierno a Clíver Huamán, el joven narrador conocido como “Pol Deportes”, que se volvió viral tras relatar la final de la Copa Libertadores 2025 desde un cerro cercano al estadio Monumental.

El mandatario sostuvo un diálogo de varios minutos con el adolescente y con su familia (padres y hermano) quienes viajaron desde la ciudad de Andahuaylas, región Apurímac para acompañarlo en esta visita al primer mandatario.

TODO SU APOYO

Durante el animado encuentro, el jefe de Estado destacó el talento del muchacho y se comprometió a brindarle todo su apoyo, para impulsar su desarrollo profesional en el mundo del periodismo deportivo que tanto lo apasiona.

Asimismo, Jerí Oré señaló que la disciplina y constancia del joven lo perfilan como una promesa de la narración futbolística, oficio que el menor quechuahablante, de 15 años, ha desempeñado con creciente éxito en redes sociales.