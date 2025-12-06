Comisaría de Barranco se vuelve "instagrameable" con llamativa decoración navideña

El espíritu navideño continúa extendiéndose por la capital y esta vez llegó hasta la comisaría de Barranco, donde los efectivos policiales decidieron transformar su fachada con una llamativa decoración festiva. Muñecos, luces, guirnaldas, muñecos de nieve y diversos adornos alusivos a la Navidad dan la bienvenida a vecinos y visitantes del distrito.

Según explicaron los propios agentes, la preparación del árbol navideño y de toda la estructura decorativa tomó cuatro días de trabajo. “Aparte de ser policías, somos seres humanos y queremos que los ciudadanos sientan un ambiente cálido y familiar”, comentó uno de los efectivos.

Los policías señalaron también que es la primera vez que la comisaría luce una ambientación navideña de tal magnitud, convirtiéndose en un espacio diferente para quienes acudan durante estas fechas.

ESPACIO INSTAGRAMEABLE

Finalmente, los agentes invitaron a toda la ciudadanía a visitar la comisaría, tomarse fotografías y disfrutar de un momento agradable en familia. La propuesta busca no solo celebrar la Navidad, sino también abrir las puertas a un acercamiento más humano entre la institución policial y los vecinos.