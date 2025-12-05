“Pavi Pandero”: separa tu pavo desde S/ 5 y asegura tu pavo para la cena navideña

La temporada navideña ya llegó y con ella la tradición de llevar el pavo a la mesa de millones de hogares peruanos. En el mercado municipal Ramón Castillo, los comerciantes han iniciado la venta de pavos de distintos tamaños y pesos, incluyendo ejemplares de hasta 20 kilos, que son los preferidos por las familias más numerosas y los “dinosaurios” del mercado, como llaman coloquialmente a los pavos de gran tamaño.

"PAVIPANDERO"

Para facilitar la compra, algunas avícolas han implementado el servicio conocido como "Pavi Pandero", que permite a los clientes separar su pavo mediante pagos progresivos a través de aplicaciones como Yape. Así, quienes no pueden pagar el total de inmediato, pueden ir abonando desde cinco soles, asegurando que el ave llegue a su hogar justo para Navidad.

Los clientes destacan la comodidad de este sistema, que les permite planificar la cena navideña sin apuros ni sorpresas. Según testimonios de compradores, un pavo de seis kilos y medio puede costar entre 115 y 120 soles, suficiente para alimentar a una familia de cuatro personas. Los comerciantes registran los pagos y envían evidencia a los clientes, generando confianza y seguridad en cada transacción.

Con esta iniciativa, los hogares no tendrán excusa para quedarse sin pavo en Nochebuena. El “Pavi Pandero” se consolida como una tradición moderna que combina la gastronomía navideña con la flexibilidad de los pagos digitales, garantizando que todos puedan disfrutar de una cena festiva sin contratiempos.