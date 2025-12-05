Barranco: más de 40 perritos buscan un hogar tras la pérdida del principal cuidador

Más de 40 perritos buscan hoy un hogar en medio de la lucha diaria de la familia Alcántara, que durante años ha acogido a cada animalito que encontraba en la calle. La familia enfrenta una situación crítica tras la reciente pérdida de uno de los hermanos, principal cuidador de los animales.

“Estos perritos necesitan bastante apoyo, mi hermano era el que sostenía a todos… ahora no podemos”, relata uno de los integrantes. Las condiciones en las que viven son precarias: algunos perros están delgados y todos comparten un espacio reducido, mientras la familia hace lo posible para brindarles cuidados.

La situación se complica por el temor a personas inescrupulosas que han intentado adoptar a los animales con fines terribles. La familia ha recibido alertas de que algunos perritos podrían ser vendidos o maltratados si caen en manos equivocadas.

NÚMEROS DE AYUDA

Quienes deseen ayudar o adoptar pueden comunicarse al ‪991 988 733‬. La familia Alcántara asegura que cada gesto de solidaridad será recompensado con el cariño incondicional de estos perritos.