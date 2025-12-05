Cae peruano que mató a menor en España: permaneció prófugo durante 15 años

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (DIRITPTIM-PNP), confirmó la captura de Cristian Hernán Yong Granadino, prófugo de la justicia española e incluido en la lista de los más buscados por Europol.

El sujeto es responsable del asesinato de S.R.F., una menor de 16 años en Leganés, Madrid, un crimen que conmocionó a España y al mundo. Yong Granadino permaneció prófugo durante 15 años en Perú bajo una identidad falsa.

El crimen ocurrió el 10 de noviembre de 2010, cuando Cristian tenía 30 años y la víctima 16; el cuerpo de la adolescente fue hallado dentro de una maleta cerca de su domicilio. La huida del agresor fue planeada con antelación; viajó a Lima pocas horas después del asesinato.

MÁS DETALLES DEL CASO

La investigación reveló que la menor había conocido a Cristian a los 14 años y que la relación estaba marcada por maltrato físico y psicológico. Tras intentar terminar con la relación en octubre de 2010, la adolescente fue acosada intensamente por Cristian, quien la vigilaba, enviaba mensajes constantes y, en ocasiones, intentaba ingresar a su vivienda bajo los efectos del alcohol.