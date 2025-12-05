Alcalde Renzo Reggiardo tras retiro de Rutas de Lima: "No se cobrará un centavo de peajes"

Los 57 kilómetros de la Panamericana Sur que antes estaban bajo la concesión de Rutas de Lima pasan ahora a ser administrados por la Municipalidad de Lima, tras una resolución judicial que prohíbe el cobro de peajes en la vía. La medida es de carácter indefinido y busca garantizar el tránsito libre de vehículos mientras se resuelven los conflictos administrativos y legales entre el concesionario y el Estado.

A pesar de la disposición judicial, la transición no ha estado exenta de tensiones. Personal de Rutas de Lima intentó bloquear el acceso al túnel Benavides, que conecta la Panamericana Sur con la pista nueva, lo que requirió la intervención de la policía. Mientras tanto, la Municipalidad mantiene la administración del tramo, asegurando que no se cobrará ningún peaje por el momento, aunque se analiza la posibilidad de establecer un esquema futuro basado en el flujo vehicular.

EVENTUAL NUEVO COBRO DE PEAJJES AFECTARÍA DEFENSA DEL ESTADO

Expertos en arbitrajes, como Roberto Benavides, advierten que cualquier anticipación de un nuevo cobro podría afectar la defensa del Estado en el arbitraje internacional que enfrenta por la intervención en la concesión. Además, señaló que la empresa municipal EMAPE deberá asumir la responsabilidad de gestionar una vía de gran importancia, con la necesidad de contar con personal capacitado y recursos adecuados para garantizar seguridad y eficiencia en el tránsito.

Por su parte, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, reafirmó que la municipalidad brindará los servicios necesarios para los usuarios, incluyendo ambulancias, grúas y control de tránsito, sin cobrar ningún monto de peaje. Con la llegada de la temporada de verano y los próximos feriados largos, se espera un aumento del flujo vehicular en estos 57 kilómetros, lo que pondrá a prueba la capacidad de gestión de la comuna en la vía.