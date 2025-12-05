Hombre asesinado cerca de Larcomar estaría relacionado con la trata de personas

Un hombre de 28 años, presuntamente extranjero, fue asesinado a balazos la noche del jueves en la cuadra 7 del malecón de la Reserva, en Miraflores, a pocos metros del centro comercial Larcomar. El ataque, que ocurrió alrededor de las 10 p. m., generó pánico entre vecinos y transeúntes que corrieron para ponerse a salvo tras escuchar la ráfaga de disparos.

De acuerdo con el general Manuel Lozada, jefe de la Dirincri, testigos relataron que escucharon los disparos y luego vieron a personas huyendo de la zona. La Policía encontró en el bolsillo de la víctima la llave de un vehículo que fue hallado estacionado frente al Colegio Médico del Perú. En su interior había letreros que hacen presumir que el fallecido realizaba trabajo informal como taxista o colectivero.

Las autoridades sospechan que el hombre fue citado deliberadamente al punto donde minutos después fue ejecutado. Según Renzo Vallejo, gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores, el vehículo del fallecido fue detectado por ocho cámaras del distrito.

Gracias al sistema de inteligencia artificial de la municipalidad, se reconstruyó el recorrido: ingresó por la subida San Martín, avanzó por la avenida del Ejército, continuó por el malecón Cisneros y luego tomó calles aledañas hasta estacionarse en el malecón de la Reserva.

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

La víctima recibió 11 impactos directos en un ataque a corta distancia, por lo que la Policía plantea la hipótesis de un presunto ajuste de cuentas. En la escena se halló una considerable suma de dinero, lo que refuerza la teoría de una reunión pactada, posiblemente vinculada a actividades ilícitas, entre ellas, a la trata de personas.

Personal de la División de Homicidios recorrió la zona en busca de más grabaciones de hoteles y edificios. El hombre llevaba una licencia de conducir a nombre de Dennis Jesús Sánchez Ramírez. Los sicarios huyeron hacia Barranco, cargando mochilas que podrían haber contenido las armas usadas en la ejecución.