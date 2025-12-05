Denuncian que PNP no investiga desaparición de padre de familia desde hace un mes

La familia de un obrero de 61 años denuncia que la Policía Nacional del Perú (PNP) no estaría avanzando en las investigaciones sobre su desaparición ocurrida hace un mes en San Juan de Miraflores (SJM). Según relatan, el hombre identificado como Ruperto Rivera, fue visto por última vez el 5 de noviembre, cuando salió de su vivienda rumbo a su trabajo, como lo hacía diariamente.

De acuerdo con las imágenes obtenidas por sus familiares, Rivera salió de casa a las 5:48 a. m. para dirigirse al paradero de mototaxis que lo llevaría hasta la estación Villa María de la Línea 1 del Metro de Lima, desde donde debía viajar hacia San Juan de Lurigancho, distrito donde trabajaba. Sin embargo, la familia afirma que hasta hoy no sabe si el padre de familia llegó a tomar el tren, pues han solicitado las imágenes de videovigilancia sin recibir respuesta.

El caso se volvió aún más confuso para la familia debido al recorrido que ha tenido su denuncia dentro de las dependencias policiales. Vanessa Rivera, hija del desaparecido, explicó que la denuncia presentada en la comisaría Laderas de Villa fue enviada a la Fiscalía de SJM, donde se consideró inicialmente como un presunto secuestro.

Tras ello, pasó al Departamento de Secuestros de la Dirincri, pero —según cuenta— solo le tomaron una declaración y luego derivaron el caso al Departamento de Desaparecidos, instancia que no aceptó el expediente, obligando a que este regresara nuevamente a la comisaría de origen.

SE SIENTEN DESAMPARADOS

La familia asegura que la falta de coordinación entre dependencias ha retrasado la búsqueda y ha generado un profundo desgaste emocional. “Nosotros pedimos y exigimos a la Policía Nacional que nos apoye. Toda persona desaparecida merece ser buscada”, declaró la hija del trabajador, quien insiste en que las autoridades no están actuando con la rapidez necesaria.