Cae cabecilla de 'Los Malditos del Sur': 'Loco Alonso' amenazaba a directores y comerciantes

La Policía Nacional volvió a detener a Alonso Pacheco Pilco, alias “Loco Alonso”, presunto líder de la peligrosa organización criminal “Los Malditos del Sur”, dedicada a extorsiones, atentados y asesinatos en Lima Sur. El sujeto había recuperado su libertad meses atrás pese a contar con prisión preventiva.

Amenazas y extorsiones

Videos obtenidos por la PNP muestran cómo la organización lanzaba amenazas directas a directores de escuelas, comerciantes y dueños de negocios. “Es la última vez que te hablamos… alguien se muere”, advierten en uno de los registros audiovisuales enviados a sus víctimas.

Operativo de inteligencia

Según la Dirección de Inteligencia, la División de Investigación de Robos y la Depincri La Victoria–San Luis, “Loco Alonso” fue ubicado tras varias acciones de seguimiento y finalmente capturado dentro de un inmueble en el AA.HH. Nueva Victoria.

No es la primera vez que Pacheco Pilco es capturado. En febrero de este año, fue protagonista de una cinematográfica persecución policial registrada por drones, durante la cual chocó con vehículos de la PNP. Pese a ello, recuperó su libertad semanas después. “Loco Alonso” presenta antecedentes por extorsión, tenencia ilegal de drogas y porte ilegal de armas, según fuentes policiales. Durante su captura se le encontró un arma de fuego.