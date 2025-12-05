San Borja: sicario balea a chofer en Javier Prado y es capturado tras huir en moto

Continúan los ataques contra el sector transporte en la capital. A plena luz del día, la mañana de este viernes, un delincuente atacó a balazos a un chofer en el cruce de la avenida Aviación con Javier Prado, en el distrito de San Borja, desatando el pánico entre transeúntes y conductores que circulaban por la zona.

El ataque fue registrado por las cámaras de seguridad del municipio, donde se observa al sicario disparar contra el conductor y luego huir junto a su cómplice a bordo de una motocicleta. Gravemente herido, el chofer pidió auxilio a peatones y otros transportistas, quienes lograron trasladarlo rápidamente a una clínica cercana.

Las imágenes también muestran cómo, durante su fuga, el atacante se baja de la motocicleta en otra avenida concurrida y se cambia de ropa para pasar desapercibido. Sin embargo, las autoridades ya habían logrado identificarlo gracias al seguimiento de las cámaras.

Posteriormente, el delincuente subió a un bus de transporte público en un intento por camuflarse entre los pasajeros. Minutos después, fue detenido por agentes del Serenazgo, quienes hallaron un arma de fuego dentro de la mochila que había dejado abandonada en el vehículo.

El sujeto fue identificado como Jorge Pardo Figueroa, de 19 años, quien confesó ante la Policía que iba a recibir 2 mil soles para atentar contra la vida del conductor. Según su testimonio, un ciudadano venezolano le ordenó ejecutar el ataque, presuntamente vinculado al cobro de cupos contra transportistas.

ALCALDE PIDE MÁS PRESENCIA POLICIAL

Ante lo ocurrido, el alcalde Marco Álvarez señaló que ha solicitado en tres oportunidades refuerzo policial en la zona debido a la presencia de paraderos informales, una situación que —según afirmó— supera la capacidad del serenazgo y dificulta el trabajo conjunto con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) en labores de fiscalización.