Gobierno estaría evaluando privatizar el INPE para reforzar la seguridad penitenciaria

El Gobierno de José Jerí estaría evaluando la posibilidad de privatizar el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con el objetivo de incorporar tecnología de última generación y fortalecer la seguridad en los penales de todo el país. La medida forma parte del conjunto de acciones que el Ejecutivo viene analizando para enfrentar la criminalidad y mejorar el control dentro de los establecimientos penitenciarios.

Consultado sobre la viabilidad de esta propuesta, el mandatario adelantó que en los próximos días habrá anuncios oficiales y que será el Ministerio de Justicia el encargado de brindar los detalles. “Seguramente habrá algo sobre ello en los próximos días, pero será el ministro de Justicia quien lo anunciará en su momento. No descartamos nada. Toda acción que permita combatir la delincuencia se va a tomar”, afirmó.

Es importante recordar que este planteamiento no es nuevo. En abril, durante el gobierno de Dina Boluarte, el entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, había impulsado e incluso oficializado la iniciativa en la Comisión de Justicia del Congreso, aunque finalmente no se concretó.

¿CUÁLES SON LOS PROCEDIMIENTOS?

La privatización total del sistema penitenciario requeriría un proceso de licitación para identificar a una empresa que cumpla con los estándares necesarios para administrar la seguridad en todos los penales del país.

Uno de los principales problemas que enfrentan los establecimientos penitenciarios es el deficiente control de ingreso de visitantes. La propuesta del Ejecutivo busca que una empresa privada especializada en seguridad se encargue de realizar filtros estrictos para evitar el ingreso de objetos prohibidos a los centros penitenciarios.

Como es de conocimiento público, se han registrado numerosos casos de personas que, pese a encontrarse bajo vigilancia, han logrado ingresar al interior de los penales objetos y sustancias ilícitas, como chips, celulares e incluso droga. Muchos de estos ingresos se han producido debido a las limitadas herramientas tecnológicas con las que actualmente cuenta el INPE.