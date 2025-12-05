Navidad 2025: ¿qué precios tienen los pavos para las cenas navideñas?

A pocos días de la Navidad, el Mercado Central de Lima registra una intensa actividad por la creciente demanda del tradicional pavo. Comerciantes del mercado San Ramón, aseguran que desde los primeros días de noviembre las familias empezaron a separar sus pedidos mediante el llamado “pavipandero”, un sistema de pago en pequeñas cuotas de 5 o 10 soles que se puede realizar incluso por Yape. Esta modalidad busca aliviar el gasto de fin de año y garantizar la disponibilidad del ave para el 23 o 24 de diciembre.

Pavos desde 6 hasta 20 kilos para distintos presupuestos

Los precios varían según el tamaño: un pavo de alrededor de 6,5 kilos —rinde para unas ocho personas— puede costar entre 115 y 120 soles, mientras que el kilo se comercializa a 18 soles. Para familias numerosas, algunos puestos ya ofrecen ejemplares de 15 y hasta 20 kilos que superan los 300 soles. Los comerciantes explican que muchos clientes prefieren pagar por adelantado para evitar el desembolso completo en una sola visita.

Además de la venta por unidad, existen alternativas para quienes buscan porciones más pequeñas. Algunos compradores optan por adquirir presas sueltas o paquetes de entre 6 y 7 kilos, cuyo precio se aproxima a los 125 soles. Esta diversificación de formatos responde a hogares con menor número de integrantes o a quienes buscan un consumo más práctico.

Los vendedores recuerdan que el pavo es muy aprovechable en su totalidad, desde el espinazo —ideal para caldos y menestras— hasta las menudencias usadas en sopas y aguaditos. También destacan su versatilidad para preparar ensaladas, estofados o platos sencillos a lo largo de la semana posterior a la cena navideña. Con el “pavipandero” en marcha, el Mercado Central se consolida nuevamente como uno de los principales puntos de abastecimiento para las celebraciones de Nochebuena.