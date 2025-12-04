Testigo protegido que reveló plan para eliminar a periodista de Panamericana recibió brutal golpiza

La jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, Karla Ramírez, denunció que el testigo protegido que reveló un presunto plan para atentar contra su vida, así como contra la esposa de Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”, fue brutalmente agredido, hecho que pone en riesgo el avance de la investigación que conduce el Ministerio Público.

Ayer, la periodista informó que existía un plan para realizarle un reglaje y posteriormente una orden de asesinarla. La misma que—según indicó— también habría tenido como objetivo a Elizabeth Alvarado, esposa de Salirrosas.

“Nosotros hemos descubierto hoy que el martes 25 de noviembre, hace una semana, han golpeado brutalmente al testigo protegido. Hemos accedido al acta que se ha levantado con el testimonio de esta persona”, señaló Ramírez.

LO TIRARON AL PISO Y LO GOLPEARON

De acuerdo con la denuncia policial, dos vehículos interceptaron al testigo; de ellos descendieron sujetos que lo llamaron por su nombre y lo redujeron en el suelo, donde le propinaron patadas y puñetes. Incluso intentaron subirlo a uno de los autos. Según su relato, los agresores eran hombres de más de 50 años.

“Déjate de hablar huevadas…esto es solo una advertencia”, fue la amenaza que —según la víctima— le lanzaron antes de huir del lugar tras atacarlo salvajemente.

Ramírez sostuvo que este atentado está directamente vinculado con su caso. “Hace algunas semanas recibimos una llamada donde se advertía que los involucrados estaban al tanto de lo que había dicho el testigo protegido”, indicó.

La jefa de investigación hizo un llamado urgente al Ministerio Público para actuar con celeridad ante esta grave situación. “Nosotros denunciamos este caso en septiembre. ¿Qué está haciendo la Fiscalía? ¿Qué está haciendo el fiscal interino Tomás Gálvez al respecto?”, cuestionó.