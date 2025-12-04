Asesinan a animador de fiestas en Huaycán: no se descarta ajuste de cuentas

Un hombre de 43 años, identificado como Wilver Lara Soto, fue asesinado a balazos en Huaycán, Ate, cuando se disponía a ingresar a su vivienda.

Según reportes policiales, la víctima recibió un total de ocho disparos, perpetrados por dos sicarios que se desplazaban en motocicletas.

Testigos indicaron que los atacantes efectuaron primero seis disparos contra Lara Soto y luego regresaron para rematarlo con dos más. La policía no descarta que el asesinato esté vinculado a un ajuste de cuentas.

Asimismo, se investiga si el hecho podría tener relación con el asesinato del hermano de la víctima, ocurrido en 2023 mientras jugaba fútbol en una cancha cercana a su vivienda.