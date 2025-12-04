José Luna evita responder sobre posible indulto a Pedro Castillo

El líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, volvió a esquivar a la prensa este jueves cuando se le intentó consultar sobre la nueva postura de su partido respecto a un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo.

Lejos de responder, el precandidato presidencial optó por retirarse rodeado de su equipo de seguridad, que bloqueó el trabajo de los reporteros. La actitud evasiva de Luna ha reavivado cuestionamientos sobre el viraje político de su organización y los motivos detrás de su silencio.

POSICIÓN DE CANDIDATOS A LA VICEPRESIDENCIA

Las interrogantes surgieron luego de que los candidatos a la vicepresidencia por Podemos Perú —Raúl Noblecilla y Cecilia García— expresaran abiertamente que, de llegar al poder, otorgarían el indulto a Pedro Castillo, pese a que su bancada votó a favor de la vacancia tras el fallido golpe de Estado del 2022.

Noblecilla incluso aseguró que su partido está “obligado” a liberarlo por un supuesto compromiso democrático, mientras García considera que el juicio contra Castillo “se volvió político”. Este cambio de postura contrasta con la posición que tuvo Podemos en el momento de la crisis.