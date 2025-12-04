Amenazan de muerte a Susana Saldaña en Gamarra: “Han dicho que de diciembre no paso”

La presidenta de la Asociación Empresarial de Gamarra, Susana Saldaña, denunció haber recibido amenazas de muerte por parte de mafias que operan en el emporio comercial de La Victoria. Según explicó, estos grupos criminales se encuentran detrás del cobro ilegal de estacionamientos y la apropiación de espacios públicos, donde obtienen miles de soles diarios.

Saldaña afirmó que las intimidaciones también alcanzan al presidente del Damero B, quien ha sido blanco de múltiples amenazas por enfrentar a estas organizaciones. Ambos fueron advertidos de que “no pasarán de diciembre” si continúan interponiéndose a sus intereses.

Asimismo, añadió que las mafias que ahora quieren manejar los parques y calles del emporio comercial se llevaron la madrugada de hoy siete macetas valorizadas en 15 mil soles, en un claro mensaje de amedrentamiento.

MAFIAS COBRAN CUPOS A AMBULANTES Y CONTROLAN ESTACIONAMIENTOS

De acuerdo con la información proporcionada por la dirigente, estas mafias recaudan hasta 50 soles diarios por cada espacio de estacionamiento en la calle, generando un negocio ilícito altamente rentable.

Además, habrían solicitado 1,500 soles a diversos ambulantes para permitirles ingresar a una supuesta “campaña navideña”, bajo el argumento falso de que existía un acuerdo oficial que garantizaba dichos ingresos.

Los comerciantes de Gamarra señalan que los mafiosos no solo buscan mantener el control de los estacionamientos ilegales, sino también colocar más ambulantes en zonas estratégicas del emporio, generando congestión, caos y un grave riesgo para empresarios y compradores.

Ante esta situación, los representantes de Gamarra hicieron un llamado urgente a las autoridades para reforzar la seguridad en La Victoria, alertando que las mafias continúan ganando terreno y poniendo en riesgo la integridad de quienes trabajan y consumen en el principal centro comercial textil del país.