Transportistas evalúan paro nacional de 48 horas ante ola de extorsiones

Los gremios de transporte anunciaron la posibilidad de un nuevo paro nacional de 48 horas debido al incremento de ataques contra choferes y empresas del sector. Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, informó que la paralización estaría prevista entre el 15 y el 17 de diciembre, aunque la fecha exacta aún debe ser definida. Según indicó, los dirigentes evaluarán esta noche la convocatoria, pues consideran urgente una respuesta del Gobierno ante la ola de violencia ligada a las mafias de extorsionadores.

Ojeda expresó su molestia debido a que, hasta el momento, el presidente interino José Jerí no se ha pronunciado sobre la solicitud de una reunión con los gremios, pese al estado de emergencia que rige en Lima y Callao. El representante del sector advirtió que las medidas adoptadas hasta ahora no han frenado los ataques.

RADICALIZAN ATAQUES

El dirigente alertó que las organizaciones criminales habrían radicalizado sus ataques a raíz de la proximidad de las fiestas navideñas. Indicó que, mientras miles de familias trabajan para disfrutar de estas celebraciones, los extorsionadores buscan obtener dinero ilícito para “disfrutar, beber y drogarse” durante las fiestas.

Finalmente, Ojeda reveló que algunas empresas llegan a pagar hasta cuatro cupos de extorsión de manera simultánea, una presión criminal que se suma a los constantes atentados sufridos en las últimas semanas. Esta situación, advirtió, podría derivar en un intento de grupos delincuenciales por apoderarse del sector transporte.