Choferes unen esfuerzos para apoyar a familia de conductor asesinado por extorsionadores

En plena temporada navideña, la familia de Andrés Caira, un conductor de 43 años de la empresa ETCIMOSA, enfrenta un dolor irreparable tras su asesinato a manos de extorsionadores. El crimen ha conmocionado a compañeros, vecinos y usuarios del transporte público, que ahora se organizan para apoyar económicamente a la familia con los gastos del sepelio.

Durante la mañana de este jueves, la cochera principal de la conocida Línea 20 en Chorrillos amaneció con la puerta cerrada. Los choferes decidieron paralizar sus operaciones en señal de duelo y por temor a nuevos ataques, mientras se sumaban a la colecta para despedir a su colega.

“Ese compañero deja familia, hijos, como todos nosotros que salimos a trabajar porque tenemos familia”, expresó, evidenciando la angustia que atraviesa el gremio del transporte público por la ola criminal en la capital.

EXTORSIONADORES HAN TOMADO EL TRASPORTE EN CHORRILLOS

En la zona de La Chira, punto de partida de varias rutas de transporte público en Lima, conductores de distintas empresas expresaron su solidaridad y denunciaron el avance de la criminalidad organizada.

La paralización de la Línea 20 —que recorre desde Chorrillos hasta San Juan de Miraflores— también afectó a miles de usuarios que dependen de este servicio. Sin embargo, los choferes aseguran que no pueden exponer sus vidas ante bandas que, según denuncian, vienen extorsionando a diversas empresas en Lima Metropolitana.

Mientras tanto, la familia Caira enfrentó dificultades para retirar el cuerpo de la víctima de la morgue central de Lima, durante las primeras horas del jueves, complicación que retrasó los preparativos para su sepultura.