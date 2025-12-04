Congreso debate ampliación del Reinfo mientras mineros bloquean vías en Arequipa

Hoy es un día clave para los mineros artesanales, pues el Pleno del Congreso debatirá la ampliación del Reinfo, propuesta que busca extender el registro hasta diciembre del 2027. Este dictamen, previamente aprobado en la Comisión de Energía y Minas, también plantea incorporar a los mineros artesanales que fueron excluidos, además de realizar un censo a todos los trabajadores de la pequeña minería.

Cientos de mineros permanecen apostados a las afueras del Congreso, específicamente en la avenida Abancay, a la espera del pronunciamiento parlamentario que podría definirse en horas de la tarde de este miércoles. En paralelo, regiones como Arequipa registran movilizaciones de mineros artesanales, quienes incluso han comenzado a bloquear diversas vías.

En una imagen difundida por un transportista, se observa una larga fila de vehículos de carga, unidades particulares y buses interprovinciales completamente varados durante kilómetros en la vía del valle de Ocoña. Esta medida afecta a transportistas y pasajeros que se desplazan hacia el sur y norte del país.

EJECUTIVO RESPALDA AMPLIACIÓN, PERO CON CAMBIOS

Los mineros artesanales exigen la aprobación urgente de la ampliación del Reinfo y mayores facilidades para formalizarse. Si bien el Poder Ejecutivo ha expresado su respaldo a una extensión, su propuesta solo llega hasta el 2026; además, rechaza reincorporar a los mineros excluidos y descarta un censo, argumentando que generaría una sobrerregulación.