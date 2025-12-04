Puente Piedra: Disparan 10 veces contra trabajador de empresa ladrillera

En el distrito de Puente Piedra, un trabajador de una empresa ladrillera se convirtió en una nueva víctima de la inseguridad ciudadana, luego que unos presuntos sicarios a bordo de una moto dispararan contra él hasta en 10 ocasiones.

El hecho ocurrió en horas de la mañana en la urbanización Pancha Lara, la víctima se encontraba manejando su vehículo con dirección a su centro de labores, cuando una motocicleta se adelantó a su paso y desató una ráfaga de disparos en su contra.

Tras el atentado, un sereno de la zona auxilió al trabajador herido y junto a sus compañeros lograron trasladar a la víctima hasta el hospital Lanfranco La Hoz, donde viene recibiendo la atención médica correspondiente.

TRABAJADOR IDENTIFICADO

La víctima fue identificada como Johnny Pérez Ramos de 45 años. Cabe precisar que anteriormente ya se han registrado ataques contra trabajadores de ladrilleras en dicho sector de Lima Norte.