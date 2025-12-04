Mafias de parqueo roban maceteros y amenazan de muerte a dirigentes en Gamarra

Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, denunció nuevos actos delincuenciales en el emporio comercial luego de que un montacargas retirara macetas instaladas como parte del ornato del centro comercial. Los artículos habían sido colocados en la cuadra 2 del jirón América por comerciantes de Gamarra.

Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el hecho ocurrió alrededor de la medianoche, cuando seis macetas instaladas en el Damero B fueron removidas por mafias criminales dedicadas al cobro ilegal de parqueos. Los maceteros estarían valorizados en 3 mil soles.

“La banda de criminales viene haciendo un negocio millonario con los parqueos, porque tienen cotizada esta zona y otras de Gamarra”, indicó Saldaña, señalando que estas mafias cobran hasta cincuenta soles diarios por cada espacio.

Por su parte, el presidente del Damero B de Gamarra denunció haber recibido amenazas de muerte por parte de las mafias criminales. “Me han dicho que no voy a pasar de diciembre, que tengo los días contados”, afirmó Andrés Cóndores, precisando que las amenazas también alcanzan a Susana Saldaña.

MACETEROS ROBADOS SON HALLADOS DAÑADOS CERCA DE AVENIDA 28 DE JULIO

Durante la tarde de este miércoles, las autoridades ubicaron los maceteros robados cerca de la avenida 28 de Julio, donde los delincuentes los dañaron e intentaron romperlos. “Por arte de magia han aparecido los maceteros en 28 de Julio; han querido romperlos y desaparecerlos”, denunció Saldaña.