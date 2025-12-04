SJM: Padres de familia exigen fumigación de colegio tras colapso de desagüe

Padres de familia de la institución educativa San Juan, en el distrito de San Juan de Miraflores, alzaron su voz de protesta y exigieron que dicha casa de estudios sea fumigada debido a que el sistema de desagüe colapsó hace unos días.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, una madre señaló que, debido a la fuga de aguas residuales, los escolares perdieron horas de clases y actualmente se encuentran expuestos a los mosquitos y zancudos que aparecieron tras lo ocurrido.

"El martes y el miércoles no hubo clases pero no han hecho fumigación. Ahorita hay clases normales, pero hay mosquitos, el olor todavía fecunda, ¿Cómo pueden estar nuestros hijos con toda esta enfermedad?", cuestionó.

CAYÓ TECHO

Asimismo, los padres revelaron que el colegio también adolece de problemas estructurales tras la caída de un techo días atrás. En ese sentido, exigen un pronunciamiento inmediato de la directora para conocer cuáles serán las acciones que su gestión adoptará.