24 Horas Edición Medio Día

04/12/2025

Rutas de Lima desactiva número de emergencia y retira sus logos en la Panamericana Sur

Rutas de Lima dejó de operar en la Panamericana Sur y abandonó módulos de emergencia, mientras la Municipalidad de Lima asumió el control y aseguró que no cobrará peaje.



Rutas de Lima finalmente dejó en manos de la Municipalidad de Lima las operaciones en la Panamericana Sur, luego de anunciar el cese de sus actividades el miércoles 3 de diciembre, argumentando que se encuentran imposibilitados de seguir operando por falta de recursos.

24 Horas de Panamericana Televisión realizó un recorrido por la Panamericana Sur y pudo constatar que la concesionaria también abandonó los módulos de emergencia que anteriormente asistían a los conductores y brindaban apoyo ante cualquier incidente.

La empresa retiró los carteles con su logo, y el número central de emergencias ya no está operativo. Al llamar, el buzón de voz indica que Rutas de Lima dejó de operar desde el 13 de diciembre de 2025 a las 11:59 p. m., por lo que no se atienden emergencias en la vía.

En el espacio donde funcionaba el módulo de emergencia, la Municipalidad de Lima puso a disposición dos ambulancias destinadas a atender cualquier incidente que se registre en la Panamericana Sur.

MUNICIPIO NO COBRARÁ PEAJES

El alcalde de Lima reiteró en la mañana que la Municipalidad no cobrará ni un sol a los conductores por el peaje en esta importante vía de 54 kilómetros, que va desde el trébol de la Vía de Evitamiento hasta Pucusana.


Temas Relacionados: Panamericana SurPeajesRenzo ReggiardoRutas De Lima

También te puede interesar:

BANNER