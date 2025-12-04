Más de 140 accidentes en el año por vehículos que ingresan ilegalmente al carril del Metropolitano

La invasión de autos y motos a la vía exclusiva del Metropolitano continúa siendo una falta recurrente en Lima, pese a las advertencias y sanciones. A diario se observan vehículos ingresar sin autorización, incluso cuando agentes de tránsito están presentes. En varios casos, se trata de unidades policiales sin sirena activa o autos que circulan con la placa cubierta, una práctica prohibida y que dificulta la fiscalización.

Infracciones en la vía segregada del Metropolitano: cifras, normas y sanciones

De acuerdo con la normativa de tránsito, solo los vehículos policiales, de bomberos o ambulancias pueden usar estos carriles, siempre que estén atendiendo una emergencia y mantengan encendidas sus señales audibles y visuales. La regla es clara: la pertenencia a una institución del Estado no habilita automáticamente a utilizar la vía destinada al transporte público masivo. Las autoridades recuerdan que estas entidades deberían ser las primeras en respetar la ley.

El incumplimiento no es menor. La ATU y la Policía Nacional del Perú han registrado más de 140 accidentes en lo que va del año vinculados al ingreso indebido de vehículos a la vía del Metropolitano, una conducta tipificada como infracción grave G-10. La sanción económica asciende a 428 soles y, además, se imponen 20 puntos negativos en la licencia del conductor, lo que puede derivar en futuras restricciones de manejo. Durante este año ya se contabilizan 163 siniestros relacionados con este tipo de invasión.

Ni la congestión vehicular ni las horas punta justifican esta falta, señalan las autoridades. Más de un centenar de papeletas han sido aplicadas a choferes que desobedecen la norma. Tanto la ATU como la Policía exhortan a los conductores a respetar la vía segregada, recordando que su uso indebido no solo retrasa la operación del servicio, sino que también pone en riesgo vidas.