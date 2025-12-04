Dirigente de gremio de transportistas crítica estado de emergencia: "no sirve para nada”

El director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, expresó su descontento con las medidas de seguridad vigentes. Señaló que “el estado de emergencia señala que estadísticamente no sirve para nada”, enfatizando que la sensación de inseguridad no ha disminuido entre los conductores ni en las principales zonas afectadas.

Gremio exige reunión con el presidente antes de viaje internacional

Ojeda afirmó que el sector esperaba un encuentro previo con José Jerí antes de su salida del país. “Tenemos conocimiento que el presidente va a viajar fuera del país y que antes que viaje tiene que tener una reunión con nosotros”, remarcó, indicando que el diálogo es indispensable para atender las demandas del transporte formal.

El dirigente informó que una facción del gremio está evaluando una paralización del servicio. “Lamentablemente hay un grupo que ya desea hacer una huelga entre el 15 y el 17”, declaró, precisando que esta posible fecha será revisada nuevamente en una reunión convocada para esta noche. Reiteró que “si no hay una reunión con el presidente no nos sirve de nada”.

Ojeda describió el contexto actual como un escenario crítico para quienes operan en las calles. Afirmó que se sienten “decepcionados” y “cabizbajos”, al considerar que las autoridades no están priorizando la seguridad ciudadana. “Estamos en una guerra urbana, es una guerra, bombas, llamas, muertes, granadas, no, no, no, no, no, no puede ser”, expresó, subrayando que la situación en Lima y Callao requiere medidas eficaces y urgentes.