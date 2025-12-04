Terror en Chorrillos: asesinan a balazos a conductor de bus de la Línea 20

Un conductor de la empresa de transportes Etcimosa, conocida como la Línea 20, fue asesinado a balazos luego de que dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaran su unidad y abrieran fuego sin mediar palabra. El ataque ocurrió en la avenida La Chira, en la zona de Nueva Celendonia, distrito de Chorrillos.

La víctima fue identificada como Andrés Caira Caica, de 43 años, quien aún con vida fue trasladado por vecinos de la zona hasta un centro médico cercano. Sin embargo, los médicos no pudieron salvarlo debido a la gravedad de las heridas y solo certificaron su fallecimiento. Durante el ataque, una pasajera que viajaba en el vehículo también resultó herida por los disparos.

De acuerdo con la Policía Nacional, la empresa Etcimosa viene siendo víctima de amenazas extorsivas, situación que habría motivado el brutal atentado contra el conductor. Las primeras indagaciones apuntan a que los atacantes actuaron de manera directa contra el chofer.

INICIAN INVESTIGACIONES

Andrés Caira trabajaba desde hace varios años en la compañía y era padre de familia, lo que ha generado profunda consternación entre sus compañeros y seres queridos. Las autoridades ya iniciaron las diligencias para identificar a los responsables.