Migraciones asegura disponibilidad de citas para pasaportes durante temporada navideña

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que, como es habitual, la demanda de citas para la obtención de pasaportes electrónicos aumenta durante las temporadas de Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, las autoridades aseguraron que cuentan con la capacidad de atender todos los requerimientos de manera oportuna.

Armando García, superintendente de Migraciones, indicó que actualmente existen alrededor de 100 mil citas disponibles a nivel nacional para cualquier día, y que más de 720 mil pasaportes ya han sido emitidos en las diversas oficinas de la institución. Además, señaló que los ciudadanos pueden acceder a estas citas pagando 120.90 soles en el Banco de la Nación y registrando su documento de identidad en la página web de Migraciones.

SERVICIO EFICAZ

Los usuarios destacaron la rapidez y eficiencia del servicio. Algunos reportaron que el trámite, desde la reserva de la cita hasta la entrega del pasaporte, se realiza en aproximadamente una hora en sedes como la del Jockey Plaza en Lima, donde se atiende incluso los domingos al mediodía.

Cabe recordar que desde el 2024 la vigencia del pasaporte peruano se amplió de cinco a diez años, y se recomienda renovar el documento antes de los seis meses previos a su vencimiento para evitar contratiempos en viajes internacionales.