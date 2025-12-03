Médicos del Minsa intervienen exitosamente a madre con embarazo ectópico abdominal

La pequeña Aylin, una bebé de 3.6 kilos, representa un verdadero milagro tras nacer sana y salva, luego de un embarazo ectópico abdominal de su madre, Valeria, de 19 años. En este inusual caso, el feto se desarrolló fuera del útero, con la placenta insertada completamente en el hígado, situación que pone en riesgo la vida tanto de la madre como del bebé.

El ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, destacó que este es el único caso reportado en el Perú y el cuarto en el mundo que ha terminado exitosamente, gracias a la coordinación entre el Seguro Integral de Salud (SIS) y el personal del Hospital Cayetano Heredia. La joven madre estuvo varios días en la unidad de cuidados intensivos bajo ventilación mecánica y actualmente se encuentra estable y recuperándose junto a su hija.

INTERVENCIÓN EXITOSA

El director del hospital, Dr. Manuel Díaz, explicó que más del 90% de este tipo de embarazos termina en aborto, lo que hace que la intervención exitosa sea aún más extraordinaria. La madre de Valeria, Janet Vergara, expresó su profundo agradecimiento al equipo médico que salvó la vida de ambas y criticó duramente la atención recibida inicialmente en un hospital de Puente Piedra, donde asegura que su hija fue tratada de manera inadecuada.

Tras ser trasladadas al Cayetano Heredia, Valeria y Aylin recibieron atención médica de alta calidad y con gran profesionalismo. Gracias a la intervención oportuna, la joven madre y su bebé lograron superar una situación que, según los especialistas, podría haber terminado en tragedia, convirtiéndose en un ejemplo de éxito de la coordinación entre el SIS y los profesionales de la salud.