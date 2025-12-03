Miraflores: cierran carril de avenida Paseo de la República por obras

Una intensa congestión vehicular se registró este martes en el distrito de Miraflores debido al cierre de un carril en la avenida Paseo de la República, en el sentido de norte a sur, a la altura del cruce con la avenida 28 de Julio. La medida responde a trabajos de rehabilitación del sistema de agua y desagüe ejecutados en la zona.

El cierre se extendió por aproximadamente una cuadra, lo que afectó significativamente la fluidez del tránsito desde primeras horas del día. Las largas colas de vehículos se hicieron visibles en toda la vía expresa y en las calles adyacentes, complicando el desplazamiento de los conductores hacia diversos puntos de Lima.

Muchos transportistas se mostraron sorprendidos y hasta molestos por la restricción parcial, asegurando que no fueron advertidos previamente sobre el inicio de estas obras. Debido a la falta de señalización suficiente, varios vehículos quedaron atrapados en el embotellamiento sin posibilidad de desvío inmediato.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Los conductores hicieron un llamado a las autoridades para acelerar los trabajos y restablecer cuanto antes el tránsito habitual para evitar que el caos vehicular se prolongue. Asimismo, recomendaron implementar rutas alternas y una mejor comunicación sobre futuras intervenciones en esta importante vía de la capital.