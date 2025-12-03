Rutas de Lima advierte que cerrará Túnel Benavides a medianoche si MML no realiza transferencia

La concesionaria Rutas de Lima (RDL) advirtió que el acceso al Túnel Benavides podría ser clausurado a partir de la medianoche de hoy si la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) no concreta el traspaso formal de las operaciones del Centro de Control. Según la empresa, la vía no puede permanecer abierta sin una autoridad responsable que supervise los sistemas tecnológicos que garantizan la seguridad vial.

RDL señaló que, pese a reuniones técnicas recientes con la comuna capitalina, no se ha logrado coordinar de manera efectiva la transferencia operativa. La empresa aseguró que la MML aún no ha completado los procedimientos necesarios para asumir funciones críticas, lo que representa un “riesgo inaceptable” para los conductores que utilizan el túnel.

SUPERVISIÓN CONSTANTE

El Túnel Benavides requiere supervisión constante mediante sensores de movimiento, cámaras de videovigilancia, detectores de temperatura, medidores de gases, iluminación y sistemas de ventilación, todos gestionados desde el Centro de Control. La concesionaria recalcó que estos equipos deben operar 24 horas al día para garantizar la seguridad de los usuarios.

Ante la falta de un operador que asuma el control del Centro de Control, Rutas de Lima advirtió que el cierre del túnel sería la única alternativa para evitar posibles incidentes que pongan en riesgo la integridad de los conductores. La decisión final dependerá de la coordinación que logre establecer la MML con la concesionaria en las próximas horas.