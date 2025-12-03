Ministerio Público abre proceso a fiscal acusado de recibir coima

El fiscal adjunto Henry Amenábar, quien integró el Equipo Especial Lava Jato y encabezó el allanamiento en la casa de Alan García en 2019, fue detenido en flagrancia tras ser descubierto recibiendo una coima de 3 mil dólares. En las imágenes registradas por la Policía Nacional, el magistrado aparece visiblemente nervioso mientras los agentes le ordenan exhibir todas sus pertenencias durante la intervención realizada en un centro comercial de Miraflores.

Según explicó el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, la víctima —investigada por una denuncia de estafa— alertó a las autoridades luego de que Amenábar le exigiera 20 mil dólares a cambio de archivar el caso y favorecerlo en el proceso. La Policía fotocopió los billetes, realizó un inventario previo y, posteriormente, corroboró que el dinero encontrado en poder del fiscal correspondía al entregado por el denunciante.

El caso tomó mayor dimensión pública luego de que Ricardo Pinedo, exsecretario personal de Alan García, recordara en redes sociales que Amenábar fue uno de los encargados de la intervención fiscal realizada el día en que el expresidente decidió quitarse la vida. Pinedo publicó un mensaje en el que calificó al hoy detenido como “coimero” y relató tensos momentos ocurridos tras la muerte del exmandatario.

RECHAZA CORRUPCIÓN

A través de un comunicado, el Ministerio Público expresó su enérgica condena frente a este acto de corrupción y solicitó que se imponga una sanción ejemplar contra Amenábar. Asimismo, informó que se inició un proceso administrativo disciplinario para su destitución por parte de la Junta Nacional de Justicia. El fiscal dejó de integrar el Equipo Lava Jato en noviembre de 2020.