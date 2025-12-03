¿Quién es José Martínez, el famoso asaltante español que inspiró 'La Casa de Papel'?

José Juan Martínez Gómez, conocido como “Rubio”, legendario criminal español por liderar el atraco al Banco Central de Barcelona en 1981, llegó al Perú escoltado por personal de Interpol Lima. Con 69 años, el histórico delincuente deberá responder ante la justicia peruana por presuntos delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas. La extradición fue solicitada por el país sudamericano tras emitirse una orden de captura internacional en 2009.

'LA CASA DE PAPEL'

El atraco liderado por Martínez Gómez en España fue de proporciones cinematográficas: 11 hombres armados y encapuchados retuvieron a 300 personas entre clientes y empleados durante más de un día. “Rubio” se destacó al encañonar al cajero principal mientras la Cruz Roja brindaba soporte durante la tensa situación. Este hecho inspiró posteriormente series como La Casa de Papel, donde el personaje de “El Profesor” tomó elementos de su historia.

Durante su traslado al Perú, Martínez Gómez intentó retrasar su viaje alegando problemas médicos y generando disturbios al abordar el avión, sin embargo, finalmente fue internado en un penal de Lima.

La justicia peruana lo investiga por un hecho registrado en junio de 2008, cuando agentes de la DIRANDRO hallaron en el aeropuerto Jorge Chávez una maleta registrada a su nombre que contenía turrones y cafés camuflando casi 11 kilos de clorhidrato de cocaína, con destino final a Italia. Ahora, “Rubio” deberá enfrentar los cargos en nuestro país.