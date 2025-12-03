Ate: investigan causas de incendio que consumió 18 buses en cochera

Un voraz incendio consumió 18 buses de transporte público en una cochera ubicada en Ceres, Ate, dejando a 18 familias sin su principal herramienta de trabajo en plena temporada navideña. En total, en el patio de operaciones se almacenaban 33 unidades, pero solo 15 pudieron ser retiradas a tiempo. La mayoría de vehículos pertenecían a la empresa ETMIMSA, que cubre la ruta Ate–San Isidro; uno de ellos era de la empresa NASSAC.

El jefe departamental de Lima Este, Carlos Malpica, informó que los buses afectados funcionaban con distintos tipos de combustible y que la falta de una red pública de agua obligó a los bomberos a trabajar únicamente con cisternas. Pese a ello, lograron controlar el siniestro. Los transportistas señalaron que muchas de las unidades aún estaban siendo pagadas, lo que agrava la situación económica de los propietarios.

Una de las dueñas, visiblemente afectada, reveló que mantiene una deuda de S/ 300 mil por el vehículo perdido y que su hermana lo avaló con un auto ahora hipotecado. “El cinco tengo que pagar la cuota y no sé cómo hacerlo; el bus se quemó y no sé cómo voy a seguir afrontando la deuda”, expresó entre lágrimas.

NO REPORTARON AMENAZAS PREVIAS

Hasta el lugar llegó la Policía Nacional. El coronel Henry Chingay, jefe de la Divpol Este, señaló que ninguno de los propietarios o conductores ha reportado amenazas, aunque no descartan ninguna hipótesis. Peritos de Criminalística realizan las diligencias correspondientes para determinar el origen del fuego.