Detienen a policías por presunto caso de corrupción en El Agustino: Esto es lo que se sabe del caso

Cinco efectivos de la Policía Nacional del Perú, en actividad y pertenecientes a la comisaría de Villa Hermosa, en El Agustino, fueron detenidos este miércoles. Entre ellos figura el propio comisario de la dependencia policial. La imputación: presuntamente habrían pagado a un superior para ausentarse de sus labores sin recibir sanción alguna, mientras seguían cobrando su sueldo con normalidad.

El general Luis Lira, jefe de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), informó que, con apoyo del Grupo GRECCO, se ejecutó un operativo en la comisaría, coordinado estrechamente con la Fiscalía Anticorrupción. Según explicó, los detenidos habrían concertado un sistema para favorecer a ciertos efectivos, permitiéndoles faltar a su puesto para dedicarse a actividades particulares durante este año, incluso evitando realizar patrullajes nocturnos en pleno estado de emergencia.

ALLANAMIENTOS

Como parte de las diligencias, se realizaron allanamientos en busca de documentación clave, como partes diarios y registros de asistencia. Entre los intervenidos se encuentra el mayor Luis Ernesto Guillen Ticona, comisario de Villa Hermosa, cuya vivienda también fue allanada. Hasta el momento, se ha descartado que los permisos irregulares se usaran para cometer delitos durante el horario laboral.

Sin embargo, la investigación apunta al posible involucramiento del comisario y de dos comandantes de guardia. En lo que va del año, la Dirección Contra la Corrupción ha detenido a 960 funcionarios y servidores públicos, de los cuales 260 son policías.